ВСУ ночью атаковали Энергодар и Мелитополь в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска атаковали города Энергодар и Мелитополь в Запорожской области с помощью беспилотников.
- В Энергодаре противник целенаправленно наносил удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам, а в Мелитополе ударные БПЛА сбили на подлете, разрушения получили домовладения в частном секторе, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу атаковали с помощью беспилотников города Энергодар и Мелитополь в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Кроме того, по его словам, атаке подвергся Мелитополь. Ударные БПЛА сбили на подлете в северной части города, разрушения получили домовладения в частном секторе, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18