ВСУ за неделю потеряли более 330 военных в зоне "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 330 военнослужащих за неделю в зоне действий группировки «Днепр».
- Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, включая боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне действий группировки "Днепр" более 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.