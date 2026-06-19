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ВСУ за неделю потеряли более 330 военных в зоне "Днепра" - РИА Новости, 19.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 19.06.2026
ВСУ за неделю потеряли более 330 военных в зоне "Днепра"

ВСУ потеряли более 330 военных в зоне действий группировки «Днепр» за неделю

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 330 военнослужащих за неделю в зоне действий группировки «Днепр».
  • Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, включая боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне действий группировки "Днепр" более 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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