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На ЗАЭС рассказали о цели украинских ударов - РИА Новости, 19.06.2026
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08:50 19.06.2026
На ЗАЭС рассказали о цели украинских ударов

ЗАЭС: ВСУ хотят нарушить работу транспортной инфраструктуры станции

© РИА Новости / Константин МихальчевскийТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет.
  • Цель атак — нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Атаками на транспортный цех Запорожской АЭС ВСУ преследуют цель нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, сообщает пресс-служба учреждения.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
“Цель подобных ударов очевидна - нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создавая дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС”, - говорится в заявлении станции.
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