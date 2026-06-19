На ЗАЭС рассказали о цели украинских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет.
- Цель атак — нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Атаками на транспортный цех Запорожской АЭС ВСУ преследуют цель нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, сообщает пресс-служба учреждения.
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, пострадавших нет, сообщили в пятницу на станции.
“Цель подобных ударов очевидна - нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создавая дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС”, - говорится в заявлении станции.