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На ЗАЭС рассказали о повреждениях после атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2026
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08:46 19.06.2026
На ЗАЭС рассказали о повреждениях после атаки беспилотников

На ЗАЭС после атаки БПЛА повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся серии атак беспилотников ВСУ.
  • Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны, но полный масштаб ущерба оценить невозможно из-за угрозы повторных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Полный масштаб ущерба от атаки ВСУ по транспортному цеху ЗАЭС оценить невозможно из-за высокой угрозы повторных атак, сообщает пресс-служба станции.
Как сообщила пресс-служба станции, в ночь на пятницу транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций "Росатома", подвергся серии атак беспилотников ВСУ.
"Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов", - говорится в сообщении.
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