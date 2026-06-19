Из учебного центра ВСУ похитили сотни единиц стрелкового оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из учебного центра «Десна» в Черниговской области похищены сотни единиц стрелкового оружия.
- Часть похищенного оружия была изъята местными полицейскими, которые впоследствии продают его преступным группировкам в Киевском регионе.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотни единиц стрелкового оружия похищены из учебного центра "Десна" ВСУ в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черниговской области из учебного центра "Десна" похищены сотни единиц стрелкового оружия. Часть из них была изъята местными полицейскими", - рассказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что впоследствии данные представители полиции продают изъятое оружие преступным группировкам в Киевском регионе.