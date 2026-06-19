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Из учебного центра ВСУ похитили сотни единиц стрелкового оружия - РИА Новости, 19.06.2026
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Из учебного центра ВСУ похитили сотни единиц стрелкового оружия

РИА Новости: из учебного центра ВСУ похитили сотни единиц стрелкового оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из учебного центра «Десна» в Черниговской области похищены сотни единиц стрелкового оружия.
  • Часть похищенного оружия была изъята местными полицейскими, которые впоследствии продают его преступным группировкам в Киевском регионе.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотни единиц стрелкового оружия похищены из учебного центра "Десна" ВСУ в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговской области из учебного центра "Десна" похищены сотни единиц стрелкового оружия. Часть из них была изъята местными полицейскими", - рассказал собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что впоследствии данные представители полиции продают изъятое оружие преступным группировкам в Киевском регионе.
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