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ВСУ понесли серьезные потери в операторах БПЛА под Сумами - РИА Новости, 19.06.2026
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06:32 19.06.2026 (обновлено: 10:07 19.06.2026)
ВСУ понесли серьезные потери в операторах БПЛА под Сумами

РИА Новости: ВСУ несут существенные потери в операторах БПЛА под Сумами

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли существенные потери в Стецковке Сумской области.
  • Группировка "Север" в Сумском районе продвинулась на 19 участках до 500 метров в глубину обороны противника.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские беспилотные расчеты понесли серьезные потери под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По их данным, российские бойцы продвинулись в глубину противника на 19 участках.
«

"Анализ некрологов <..> показал, что в Стецковке существенные потери понесли расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ", сказал собеседник агентства.

Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и прилегающих окрестностях, добавил он.
На этом участке фронта действует группировка войск "Север". За сутки в зоне ее ответственности противник потерял свыше 195 боевиков и 12 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумыВ мире
 
 
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