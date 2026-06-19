ВСУ понесли серьезные потери в операторах БПЛА под Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли существенные потери в Стецковке Сумской области.

Группировка "Север" в Сумском районе продвинулась на 19 участках до 500 метров в глубину обороны противника.

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские беспилотные расчеты понесли серьезные потери под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По их данным, российские бойцы продвинулись в глубину противника на 19 участках.

« "Анализ некрологов <..> показал, что в Стецковке существенные потери понесли расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ", — сказал собеседник агентства.

Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и прилегающих окрестностях, добавил он.