Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ понесли существенные потери в Стецковке Сумской области.
- Группировка "Север" в Сумском районе продвинулась на 19 участках до 500 метров в глубину обороны противника.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские беспилотные расчеты понесли серьезные потери под Сумами, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По их данным, российские бойцы продвинулись в глубину противника на 19 участках.
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"Анализ некрологов <..> показал, что в Стецковке существенные потери понесли расчеты БПЛА 145-го батальона 116-й отдельной бригады теробороны ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и прилегающих окрестностях, добавил он.
На этом участке фронта действует группировка войск "Север". За сутки в зоне ее ответственности противник потерял свыше 195 боевиков и 12 автомобилей.