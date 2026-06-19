Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный медик группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал, что во время оказания помощи раненым украинским пленным увидел отчаяние на лице одного из них.
- По мнению медика, такое состояние было связано не с самим попаданием в плен, а с тем, что солдату пришлось пережить на передовой.
ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Военный медик группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал РИА Новости, что во время оказания помощи группе раненых украинских пленных впервые увидел настоящее отчаяние на лице одного из них.
По словам медика 40-й гвардейской бригады морской пехоты, на одну из позиций российских войск доставили восемь раненых пленных ВСУ. Как отметил Мицар, пленным было около 30–35 лет. У всех были травмы различной степени тяжести, и им оказали помощь. Один из пленных сразу привлек внимание медика - он не говорил и выглядел полностью подавленным.
"Я впервые увидел отчаяние. Не как психическое искажение, а абсолютное отчаяние", — рассказал военнослужащий.
По мнению медика, такое состояние было связано не с самим пленением, а с тем, что украинскому солдату пришлось пережить до этого на передовой.
Украинские военнослужащие, попавшие в плен, регулярно сообщают о длительном нахождении на передовой без ротации, о нехватке продовольствия, воды и боеприпасов, а также о жестком отношении со стороны командования. Кроме того, пленные неоднократно рассказывали об угрозах за попытки оставить позиции или сдаться, а также о практике направления военнослужащих в штурмовые подразделения в качестве наказания. Подобные свидетельства регулярно фиксируются в ходе допросов военнопленных.