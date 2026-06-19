Краткий пересказ от РИА ИИ Военный медик группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал, что во время оказания помощи раненым украинским пленным увидел отчаяние на лице одного из них.

По мнению медика, такое состояние было связано не с самим попаданием в плен, а с тем, что солдату пришлось пережить на передовой.

ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Военный медик группировки "Восток" с позывным Мицар рассказал РИА Новости, что во время оказания помощи группе раненых украинских пленных впервые увидел настоящее отчаяние на лице одного из них.

По словам медика 40-й гвардейской бригады морской пехоты, на одну из позиций российских войск доставили восемь раненых пленных ВСУ . Как отметил Мицар, пленным было около 30–35 лет. У всех были травмы различной степени тяжести, и им оказали помощь. Один из пленных сразу привлек внимание медика - он не говорил и выглядел полностью подавленным.

"Я впервые увидел отчаяние. Не как психическое искажение, а абсолютное отчаяние", — рассказал военнослужащий.

По мнению медика, такое состояние было связано не с самим пленением, а с тем, что украинскому солдату пришлось пережить до этого на передовой.