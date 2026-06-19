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Операторы дронов ВСУ пытались убить инвалида - РИА Новости, 19.06.2026
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Операторы дронов ВСУ пытались убить инвалида

РИА Новости: операторы дронов ВСУ пытались убить инвалида

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
Украинские военнослужащие запускают БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очевидец рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по мирным жителям села Покровки Очаковского района в Николаевской области.
  • По словам очевидца, операторы дронов действовали профессионально и почти полностью уничтожили село, включая дом самого очевидца.
  • ВСУ били по объектам социального фонда и местным жителям, действуя на уничтожение.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал, как ВСУ целенаправленно и профессионально наносили удары по мирным жителям села Покровки Очаковского района в Николаевской области, пытаясь убить их, в том числе инвалида первой группы.
Видео с рассказом очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Дроны разбили, спалили все. Именно нас искали, чтобы уничтожить. Нас три человека, инвалид первой группы еще у нас. Спалили сначала дом, один, второй, третий, машины, мотоциклы", - рассказал мужчина.
Он рассказал, что было очевидно, что операторы дрона действуют с дьявольским мастерством.
"Видно, дрон, оператор, очень такой, понимаете, короче, очень набита рука. Он пролетал между деревьями, под ветками, чуть ли не в беседку залетал и крутил… И в беседку - и висит белье, - он под бельем пролетает. Ну сушится белье, понимаете. Между деревьями, ветки, тоже облетает это все", - рассказал мужчина.
По его словам, ВСУ почти полностью уничтожили Покровку вместе с домом самого очевидца. Причем они целенаправленно били по объектам социального фонда и местным жителям, действуя на уничтожение.
"Может, обозленность или, может, беспомощность какая-то… И вот так они (ВСУ - ред.) реагируют на местных", - ответил мужчина на вопрос, зачем ВСУ атакуют мирных жителей, которые не представляют опасность.
Жители Покровки и других нескольких населенных пунктов на Кинбурнской косе, ранее входивших в Николаевскую область, приняли решение о вхождении в Россию в составе Херсонской области на референдуме в сентябре 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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