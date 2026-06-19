Краткий пересказ от РИА ИИ Очевидец рассказал о целенаправленных ударах ВСУ по мирным жителям села Покровки Очаковского района в Николаевской области.

По словам очевидца, операторы дронов действовали профессионально и почти полностью уничтожили село, включая дом самого очевидца.

ВСУ били по объектам социального фонда и местным жителям, действуя на уничтожение.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Очевидец рассказал, как ВСУ целенаправленно и профессионально наносили удары по мирным жителям села Покровки Очаковского района в Николаевской области, пытаясь убить их, в том числе инвалида первой группы.

Видео с рассказом очевидца предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"Дроны разбили, спалили все. Именно нас искали, чтобы уничтожить. Нас три человека, инвалид первой группы еще у нас. Спалили сначала дом, один, второй, третий, машины, мотоциклы", - рассказал мужчина.

Он рассказал, что было очевидно, что операторы дрона действуют с дьявольским мастерством.

"Видно, дрон, оператор, очень такой, понимаете, короче, очень набита рука. Он пролетал между деревьями, под ветками, чуть ли не в беседку залетал и крутил… И в беседку - и висит белье, - он под бельем пролетает. Ну сушится белье, понимаете. Между деревьями, ветки, тоже облетает это все", - рассказал мужчина.

По его словам, ВСУ почти полностью уничтожили Покровку вместе с домом самого очевидца. Причем они целенаправленно били по объектам социального фонда и местным жителям, действуя на уничтожение.

"Может, обозленность или, может, беспомощность какая-то… И вот так они (ВСУ - ред.) реагируют на местных", - ответил мужчина на вопрос, зачем ВСУ атакуют мирных жителей, которые не представляют опасность.