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Губернатор Ямала и министр труда РФ обсудили соцподдержку и кадры в регионе - РИА Новости, 19.06.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:22 19.06.2026
Губернатор Ямала и министр труда РФ обсудили соцподдержку и кадры в регионе

В Салехарде прошла встреча губернатора Ямала и министра труда РФ Котякова

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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САЛЕХАРД, 19 июн – РИА Новости. Рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с главой министерства труда и социальной защиты России Антоном Котяковым состоялась в Салехарде, основные темы обсуждения включали вопросы социальной поддержки граждан, демографии и обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
По данным пресс-службы, в ходе рабочей поездки в регион Антон Котяков посетил несколько социальных объектов. Министр отметил, что Ямал является одним из самых демографически благополучных регионов России. На встрече губернатор региона подчеркнул важность комплексной поддержки семей с детьми.
"Мы выстроили комплексную экосистему и создаем в регионе лучшую территорию детства. Эта работа начинается с планирования семьи и ведет ребенка по всем этапам взросления: от современной медицины и доступного образования до возможностей в спорте и системе воспитания. Видим устойчивый результат такого подхода: в регионе стабильно растет число многодетных семей, сегодня это каждая четвертая семья", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Также обсуждался вопрос подготовки кадров для экономики региона. Губернатор и министр посетили Ямальский многопрофильный колледж, где обучают по 55 востребованным профессиям. Кроме того, министру труда продемонстрировали работу приемной комиссии колледжа и консультационную площадку кадрового центра "Работа в России" и другие социальные объекты.
В завершение визита губернатор и министр посетили Собор Преображения Господня в Салехарде и возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы, уточнили в правительстве регионе.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияСалехардАнтон КотяковДмитрий Артюхов
 
 
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