Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру "Новая Почта" в районе Сум.
- Логистический центр использовался ВСУ для доставки, хранения и сборки дронов и их комплектующих.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" нанесли удар по логистическому центру в районе Сум, который ВСУ использовали для доставки, хранения и сборки дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры поражения логистического центра противника "Новая Почта", используемого для доставки, хранения, сборки БПЛА и их комплектующих.