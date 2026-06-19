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Российские военные нанесли удар по логистическому центру ВСУ в районе Сум - РИА Новости, 19.06.2026
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14:13 19.06.2026 (обновлено: 14:14 19.06.2026)
Российские военные нанесли удар по логистическому центру ВСУ в районе Сум

ВС России ударили "Геранью" по логистическому центру ВСУ в районе Сум

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань"
Дрон Герань - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие нанесли удар по логистическому центру "Новая Почта" в районе Сум.
  • Логистический центр использовался ВСУ для доставки, хранения и сборки дронов и их комплектующих.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань" нанесли удар по логистическому центру в районе Сум, который ВСУ использовали для доставки, хранения и сборки дронов, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры поражения логистического центра противника "Новая Почта", используемого для доставки, хранения, сборки БПЛА и их комплектующих.
"Удары по складу, находившемуся в районе г. Сумы, наносились подразделениями войск беспилотных систем Вооруженных ил России с применением БПЛА-камикадзе "Герань", - говорится в сообщении.​
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