Рейтинг@Mail.ru
Россия на треть сократила закупки вина из Грузии - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 19.06.2026
Россия на треть сократила закупки вина из Грузии

Россия в мае более чем на треть сократила закупки вина из Грузии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГрузинские вина
Грузинские вина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Грузинские вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае Россия сократила импорт грузинского вина на 35,9% в годовом выражении — до 10,9 миллиона долларов.
  • Несмотря на сокращение импорта, Россия остается крупнейшим покупателем грузинского вина.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия в мае более чем на треть в годовом выражении сократила импорт грузинского вина - до 11 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Так, в мае российские компании ввезли вино из Грузии на 10,9 миллиона долларов против 17,2 миллиона годом ранее. Сумма импорта сократилась на 35,9% в годовом выражении.
Несмотря на сокращение импорта вина в мае, Россия сохранила за собой место его крупнейшего покупателя у Грузии. Вслед за РФ по сумме импорта расположились Польша (1,6 миллиона долларов) и Украина (1 миллион долларов).
Вино в бокалах - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Стало известно, какое российское вино обошло по качеству европейское
17 июня, 07:08
 
РоссияГрузияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала