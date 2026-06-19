Россия на треть сократила закупки вина из Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае Россия сократила импорт грузинского вина на 35,9% в годовом выражении — до 10,9 миллиона долларов.
- Несмотря на сокращение импорта, Россия остается крупнейшим покупателем грузинского вина.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия в мае более чем на треть в годовом выражении сократила импорт грузинского вина - до 11 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Грузии.
Так, в мае российские компании ввезли вино из Грузии на 10,9 миллиона долларов против 17,2 миллиона годом ранее. Сумма импорта сократилась на 35,9% в годовом выражении.