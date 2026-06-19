Краткий пересказ от РИА ИИ Энолог-шампанист Илья Волошин назвал шардоне, пино нуар и пино менье лучшими сортами российского вина.

Пино менье может стать звездой среди игристых вин юга России, так как этот сорт хорошо себя чувствует в местном климате.

Илья Волошин предупредил, что среди вин из винограда пино нуар стоит тщательнее выбирать напиток, поскольку южный регион иногда может быть слишком жарким для этого сорта.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шардоне, пино нуар и пино менье - лучшие сорта российского вина, при этом последний может стать звездой среди игристых вин юга России, заявил РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group, Илья Волошин.

"Потрясающий результат у нас дают такие сорта, как шардоне - классическое игристое, пино менье и пино нуар. Я считаю, что сорт пино менье будет будущей звездой игристых вин юга России. Потому что этот сорт климатически очень хорошо себя чувствует. И это классический шампанский сорт, используемый в Шампани", - сказал он.

По словам эксперта, российские виноградники обладают отличным потенциалом для выращивания всех традиционных шампанских сортов - "шардоне", "пино нуар" и "пино менье".