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Назван самый перспективный сорт российского вина - РИА Новости, 19.06.2026
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03:22 19.06.2026
Назван самый перспективный сорт российского вина

Волошин: пино менье будет звездой игристых вин юга России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дегустация вина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энолог-шампанист Илья Волошин назвал шардоне, пино нуар и пино менье лучшими сортами российского вина.
  • Пино менье может стать звездой среди игристых вин юга России, так как этот сорт хорошо себя чувствует в местном климате.
  • Илья Волошин предупредил, что среди вин из винограда пино нуар стоит тщательнее выбирать напиток, поскольку южный регион иногда может быть слишком жарким для этого сорта.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шардоне, пино нуар и пино менье - лучшие сорта российского вина, при этом последний может стать звездой среди игристых вин юга России, заявил РИА Новости энолог-шампанист по классическим винам Olymp Winery, стратегического партнера Luding Group, Илья Волошин.
"Потрясающий результат у нас дают такие сорта, как шардоне - классическое игристое, пино менье и пино нуар. Я считаю, что сорт пино менье будет будущей звездой игристых вин юга России. Потому что этот сорт климатически очень хорошо себя чувствует. И это классический шампанский сорт, используемый в Шампани", - сказал он.
По словам эксперта, российские виноградники обладают отличным потенциалом для выращивания всех традиционных шампанских сортов - "шардоне", "пино нуар" и "пино менье".
При этом винодел предупредил, что среди вин из винограда "пино нуар" стоит тщательнее выбирать напиток, поскольку южный регион иногда может быть слишком жарким для этого сорта.
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