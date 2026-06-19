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Врач назвала пищевые привычки, из-за которых можно незаметно набрать вес - РИА Новости, 19.06.2026
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15:39 19.06.2026
Врач назвала пищевые привычки, из-за которых можно незаметно набрать вес

Врач Михалева: вес часто растет из-за небольшого, но ежедневного избытка калорий

© petrenkodСтакан смузи
Стакан смузи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© petrenkod
Стакан смузи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мозг хуже учитывает калории из напитков, таких как латте, смузи и соки, чем из твердой пищи, рассказала диетолог, эндокринолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.
  • Во время просмотра телевизора или чтения соцсетей внимание переключается с еды, и люди съедают больше.
  • Орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики калорийны, их порцию часто недооценивают, также как и калории, полученные во время дегустации пищи во время приготовления.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Калории из напитков, таких как латте, смузи и соки, мозг учитывает хуже, чем из твердой пищи, рассказала диетолог, эндокринолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.
"Мозг плохо учитывает калории из напитков. Большой латте, фруктовый смузи или стакан сока могут содержать столько же энергии, сколько полноценный перекус, но чувство сытости после них гораздо слабее", - сказала Михалева "Газете.Ru".
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По словам врача, к избыточному потреблению калорий могут приводить и другие привычки. Она пояснила, что во время просмотра телевизора или чтения соцсетей внимание переключается с еды, и люди съедают больше.
Кроме того, Михалева отметила, что орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики калорийны, а их порцию часто недооценивают. По ее словам, дегустация пищи во время приготовления - ложка соуса или кусочек сыра - тоже может добавить много калорий за день. Врач предупредила, что вечерний алкоголь не только приносит калории, но и снижает самоконтроль.
"Набор веса редко связан с одним крупным фактором. Гораздо чаще его причиной становится небольшой ежедневный избыток энергии. Даже лишние 100-200 килокалорий в день способны постепенно привести к заметным изменениям веса", - заключила Михалева.
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