Краткий пересказ от РИА ИИ Мозг хуже учитывает калории из напитков, таких как латте, смузи и соки, чем из твердой пищи, рассказала диетолог, эндокринолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.

Во время просмотра телевизора или чтения соцсетей внимание переключается с еды, и люди съедают больше.

Орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики калорийны, их порцию часто недооценивают, также как и калории, полученные во время дегустации пищи во время приготовления.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Калории из напитков, таких как латте, смузи и соки, мозг учитывает хуже, чем из твердой пищи, рассказала диетолог, эндокринолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.

"Мозг плохо учитывает калории из напитков. Большой латте, фруктовый смузи или стакан сока могут содержать столько же энергии, сколько полноценный перекус, но чувство сытости после них гораздо слабее", - сказала Михалева "Газете.Ru"

По словам врача, к избыточному потреблению калорий могут приводить и другие привычки. Она пояснила, что во время просмотра телевизора или чтения соцсетей внимание переключается с еды, и люди съедают больше.

Кроме того, Михалева отметила, что орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики калорийны, а их порцию часто недооценивают. По ее словам, дегустация пищи во время приготовления - ложка соуса или кусочек сыра - тоже может добавить много калорий за день. Врач предупредила, что вечерний алкоголь не только приносит калории, но и снижает самоконтроль.