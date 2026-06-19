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Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном - РИА Новости, 19.06.2026
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04:30 19.06.2026 (обновлено: 05:37 19.06.2026)
Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

Вэнс в пятницу не полетит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном.
  • В Белом доме надеются на скорое начало технических переговоров с Тегераном.
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию в ночь на пятницу на подписание меморандума с Ираном, сообщил представитель Белого дома.
«
"Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером", — говорится в заявлении.
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В то же время в Белом доме выразили надежду на то, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее.
В четверг Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия представителей Тегерана.
МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
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Согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
  • ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;
  • США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;
  • Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
  • Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
  • стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
Ранее в четверг Вэнс заявил, что отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения начинается с сегодняшнего дня.
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