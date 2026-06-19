Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном.

В Белом доме надеются на скорое начало технических переговоров с Тегераном.

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию в ночь на пятницу на подписание меморандума с Ираном, сообщил представитель Белого дома.

« "Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером", — говорится в заявлении.

В то же время в Белом доме выразили надежду на то, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее.

В четверг Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия представителей Тегерана.

МИД Ирана, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи , его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане

Согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:

ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;

США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;

Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;

Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;

стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.