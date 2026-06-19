Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские истребители пятого поколения F-35B впервые сели у северо-западных границ России в рамках учений Ramstein Flag 2026.
- Истребитель F-35B — самый дорогой серийный истребитель в мире, его стоимость составляет около 130 миллионов долларов.
- F-35B считается одним из самых сложных в обслуживании и имеет ограниченные характеристики по маневренности, дальности полета и вместимости вооружения по сравнению с некоторыми российскими аналогами.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американские истребители пятого поколения короткого старта и вертикальной посадки F-35B впервые сели у северо-западных границ России, пишет Military Watch Magazine.
"Корпус морской пехоты США развернул истребители пятого поколения F-35B <…> в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026, что подчеркивает растущее внимание ВС США к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим передовой авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз", — говорится в публикации.
"Маневренность этого самолета морской пехоты является наихудшей среди всех истребителей XXI века, его сверхзвуковой полет сильно ограничен, а отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество", — отмечается в статье.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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