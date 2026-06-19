На Западе рассказали, что США устроили у российской границы

"Маневренность этого самолета морской пехоты является наихудшей среди всех истребителей XXI века, его сверхзвуковой полет сильно ограничен, а отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество", — отмечается в статье.