В России сменился лидер продаж электромобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ По итогам мая 2026 года автомобили российского бренда UMO впервые вышли на первое место по продажам на отечественном рынке новых электромобилей.

На долю UMO в мае 2026 года пришлось около 35% всех продаж новых электрокаров в РФ.

Первенство среди моделей на рынке новых электромобилей принадлежит кроссоверу UMO с индексом "5".

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Автомобили российского бренда UMO по итогам мая 2026 года впервые вышли на первое место по продажам отечественного рынка новых электромобилей, следует из сообщения агентства "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).

По итогам апреля, сообщал " Автостат ", лидером по продажам оставался российский Evolute. UMO тогда занимали второе место.

"По итогам мая 2026 года в нашей стране было реализовано 233 новых электрокара UMO. Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК", этот результат позволил отечественному бренду впервые стать лидером рынка новых электромобилей в РФ . На долю UMO в конце весны пришлось около 35% всех продаж новых электрокаров", - говорится в сообщении "Автостата".

Второе место в марочном рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский Evolute (120 единиц), доля которого составила порядка 18%.

В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайские Avatr (65 единиц), Geely (47 единиц) и Changan (33 единицы).

"Первенство среди моделей на рынке новых электромобилей тоже принадлежит представителю UMO – кроссоверу с индексом "5". Его показатель в мае составил 233 реализованных экземпляра", - отмечает агентство.

Также в топ-5 попали модели Evolute i-JOY (119 штук), Geely EX5 (43 штуки), Avatr 12 (41 штука) и Changan Qiyuan Q05 (33 штуки).