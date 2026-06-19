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Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла - РИА Новости, 19.06.2026
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22:47 19.06.2026
Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского польского Ордена Белого Орла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Навроцкий объявил о лишении Зеленского Ордена Белого Орла в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
  • Дмитриев прокомментировал решение Польши, отметив в соцсети X, что Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
"Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине", - написал Дмитриев в соцсети X.

* Запрещенная в России экстремистская организация
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РоссияПольшаУкраинаКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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