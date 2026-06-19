Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского Ордена Белого Орла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Навроцкий объявил о лишении Зеленского Ордена Белого Орла в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
- Дмитриев прокомментировал решение Польши, отметив в соцсети X, что Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.