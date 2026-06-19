Украина не сможет сразу стать полноправным членом ЕС, заявил Мерц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ заявил, что Украина не сможет стать полноправным членом ЕС, минуя этап ассоциированного членства.
- Мерц отметил, что страна-кандидат на вступление может получить статус ассоциированного члена без изменения действующих европейских договоров.
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет стать полноправным членом ЕС, минуя этап ассоциированного членства.
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"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза, но она может стать ассоциированным, а затем и полноправным членом", - сказал канцлер по итогам встречи Евросовета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
При этом Мерц отметил, что страна-кандидат на вступление может получить статус ассоциированного члена без изменения действующих европейских договоров.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
24 апреля, 16:55