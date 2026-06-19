Украина не сможет сразу стать полноправным членом ЕС, заявил Мерц

«

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза, но она может стать ассоциированным, а затем и полноправным членом", - сказал канцлер по итогам встречи Евросовета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.