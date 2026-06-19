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Украина не сможет сразу стать полноправным членом ЕС, заявил Мерц - РИА Новости, 19.06.2026
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20:26 19.06.2026
Украина не сможет сразу стать полноправным членом ЕС, заявил Мерц

Мерц: находящаяся в состоянии войны Украина не может быть полноправным членом ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ заявил, что Украина не сможет стать полноправным членом ЕС, минуя этап ассоциированного членства.
  • Мерц отметил, что страна-кандидат на вступление может получить статус ассоциированного члена без изменения действующих европейских договоров.
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет стать полноправным членом ЕС, минуя этап ассоциированного членства.
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"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза, но она может стать ассоциированным, а затем и полноправным членом", - сказал канцлер по итогам встречи Евросовета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

При этом Мерц отметил, что страна-кандидат на вступление может получить статус ассоциированного члена без изменения действующих европейских договоров.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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