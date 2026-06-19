Украина обсуждает с США прекращение огня по линии фронта, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина обсуждает с США возможность прекращения огня по линии фронта, пишет Economist.
- По данным журналистов, Киев также возобновил неофициальные контакты с Москвой.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев обсуждает с Вашингтоном возможное прекращение огня по линии фронта в два этапа, пишет журнал The Economist.
"Сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", — говорится в материале.
С начала года делегации стран при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, в мирном процессе наступил перерыв, поскольку Вашингтон сосредоточился на другом.
В воскресенье Владимир Путин провел с американским президентом Дональдом Трампом телефонный разговор. Они обсудили урегулирование конфликта и согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию. Через пару дней Трамп заявил, что переключится с Ближнего Востока на Украину.