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Украина обсуждает с США прекращение огня по линии фронта, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2026
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15:56 19.06.2026 (обновлено: 17:06 19.06.2026)
Украина обсуждает с США прекращение огня по линии фронта, пишут СМИ

Economist: Украина обсуждает с США возможное прекращение огня по линии фронта

© REUTERS / StringerУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина обсуждает с США возможность прекращения огня по линии фронта, пишет Economist.
  • По данным журналистов, Киев также возобновил неофициальные контакты с Москвой.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев обсуждает с Вашингтоном возможное прекращение огня по линии фронта в два этапа, пишет журнал The Economist.
"Сначала ограничение боевых действий зоной в 50-70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", — говорится в материале.
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По данным западных журналистов, Украина также возобновила неофициальные контакты с Россией. Подтверждений этой информации нет.
С начала года делегации стран при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, в мирном процессе наступил перерыв, поскольку Вашингтон сосредоточился на другом.
В воскресенье Владимир Путин провел с американским президентом Дональдом Трампом телефонный разговор. Они обсудили урегулирование конфликта и согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию. Через пару дней Трамп заявил, что переключится с Ближнего Востока на Украину.
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