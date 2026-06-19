Сайт движения Медведчука "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке

Краткий пересказ от РИА ИИ Сайт движения «Другая Украина» подвергся мощной DDoS-атаке.

Специалисты работают над отражением атак и восстановлением стабильной работы сайта.

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, подвергся в пятницу мощной DDoS-атаке, сообщает движение.

"Сайт "Другой Украины" подвергся масштабной DDoS-атаке. На протяжении всего дня серверы ресурса испытывают колоссальную нагрузку из-за непрерывного потока запросов от тысяч ботов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.