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Сайт движения Медведчука "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 19.06.2026
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15:15 19.06.2026
Сайт движения Медведчука "Другая Украина" подвергся DDoS-атаке

Сайт движения Медведчука "Другая Украина" подвергся мощной DDoS-атаке

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сайт движения «Другая Украина» подвергся мощной DDoS-атаке.
  • Специалисты работают над отражением атак и восстановлением стабильной работы сайта.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, подвергся в пятницу мощной DDoS-атаке, сообщает движение.
"Сайт "Другой Украины" подвергся масштабной DDoS-атаке. На протяжении всего дня серверы ресурса испытывают колоссальную нагрузку из-за непрерывного потока запросов от тысяч ботов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Уточняется, что специалисты уже работают над отражением атак и восстановлением стабильной работы сайта.
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В миреУкраинаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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