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Постпред России при СНГ назвал атаку ВСУ под Брянском покушением на СГ - РИА Новости, 19.06.2026
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15:09 19.06.2026 (обновлено: 23:09 19.06.2026)
Постпред России при СНГ назвал атаку ВСУ под Брянском покушением на СГ

Лукашевич: атака ВСУ на автобус под Брянском является покушением на СГ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при СНГ Александр Лукашевич заявил, что атака ВСУ на автобус в Брянской области является покушением на безопасность Союзного государства России и Беларуси.
  • В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА на автобус гомельской детской футбольной команды погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
  • Путин поручил Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в Брянской области является покушением на безопасность Союзного государства, заявил постпред России при СНГ Александр Лукашевич.
"Речь идет, я могу открыто это сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства России и Беларуси", - сказал Лукашевич журналистам.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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