Постпред России при СНГ назвал атаку ВСУ под Брянском покушением на СГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред России при СНГ Александр Лукашевич заявил, что атака ВСУ на автобус в Брянской области является покушением на безопасность Союзного государства России и Беларуси.

В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА на автобус гомельской детской футбольной команды погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

Путин поручил Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Атака ВСУ на автобус в Брянской области является покушением на безопасность Союзного государства, заявил постпред России при СНГ Александр Лукашевич.

"Речь идет, я могу открыто это сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства России и Беларуси", - сказал Лукашевич журналистам.

Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.