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Белоруссия оценивает атаку ВСУ на автобус как попытку вовлечения в конфликт - РИА Новости, 19.06.2026
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14:51 19.06.2026 (обновлено: 14:54 19.06.2026)
Белоруссия оценивает атаку ВСУ на автобус как попытку вовлечения в конфликт

Минск оценивает атаку Киева на автобус как попытку вовлечения в конфликт

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия рассматривает атаку ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как террористическую.
  • Целью атаки была попытка вовлечь Беларусию в военный конфликт.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белоруссия рассматривает атаку ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как попытку вовлечь республику в военный конфликт, заявил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.
"Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт", - сказал Назарук журналистам.
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