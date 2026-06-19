Белоруссия оценивает атаку ВСУ на автобус как попытку вовлечения в конфликт

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Белоруссия рассматривает атаку ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как попытку вовлечь республику в военный конфликт, заявил постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук.

"Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт", - сказал Назарук журналистам.