Рейтинг@Mail.ru
США подтвердили места дислокации биолабораторий на Украине - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 19.06.2026
США подтвердили места дислокации биолабораторий на Украине

Ртищев: разведка США подтвердила места дислокации биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная разведка США подтвердила места дислокации и направления работы биолабораторий на Украине.
  • Подтверждение было сделано на основе материалов национальной разведки США, о чем заявил генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Национальная разведка США подтвердила ранее обозначенные Россией места дислокации и направления работы биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
"Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки США", - сказал Ртищев на брифинге по анализу опубликованных разведкой США документов о деятельности биолабораторий на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
США признали, что очередная "конспирология" Москвы оказалась правдой
15 мая, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлексей Ртищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала