Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная разведка США подтвердила места дислокации и направления работы биолабораторий на Украине.
- Подтверждение было сделано на основе материалов национальной разведки США, о чем заявил генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Национальная разведка США подтвердила ранее обозначенные Россией места дислокации и направления работы биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
"Ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки США", - сказал Ртищев на брифинге по анализу опубликованных разведкой США документов о деятельности биолабораторий на Украине.