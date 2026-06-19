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"Он согласится". СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Путина - РИА Новости, 19.06.2026
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10:48 19.06.2026 (обновлено: 20:00 19.06.2026)
"Он согласится". СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Путина

ICL Notícias: Киев попросил главу Бразилии стать посредником на переговорах с РФ

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина рассчитывает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет посредником в переговорах с Россией.
  • По сообщению бразильского портала ICL Notícias, Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина принять участие в переговорном процессе.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украина рассчитывает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет посредником в переговорах с Россией, пишет портал ICL Notícias.
"Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками", — говорится в материале.
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Правительство Бразилии указывает, что этот запрос вызван неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой, пишет издание.
Лула да Силва последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В 2024 году Бразилия совместно с Китаем предложила мирную инициативу из шести пунктов, предусматривающую проведение международной конференции, признаваемой как Москвой, так и Киевом.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к продолжению переговоров по Украине. Президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к встрече.
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