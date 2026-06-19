"Он согласится". СМИ раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина рассчитывает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет посредником в переговорах с Россией.
- По сообщению бразильского портала ICL Notícias, Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина принять участие в переговорном процессе.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украина рассчитывает, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет посредником в переговорах с Россией, пишет портал ICL Notícias.
"Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками", — говорится в материале.
Лула да Силва последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В 2024 году Бразилия совместно с Китаем предложила мирную инициативу из шести пунктов, предусматривающую проведение международной конференции, признаваемой как Москвой, так и Киевом.