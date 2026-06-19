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В Польше выставили Украине жесткие условия - РИА Новости, 19.06.2026
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06:04 19.06.2026
В Польше выставили Украине жесткие условия

Крашевский: Киев не может требовать от Варшавы передачи истребителей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у посольства Польши
Флаг Украины у посольства Польши - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины у посольства Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил, что Киев не может требовать от Варшавы передачи истребителей МиГ-29, пока не выполнит свою часть сделки по беспилотникам.
  • Польша не нуждается в беспилотных технологиях, которые обещала передать Украина, так как Варшава обладает более продвинутыми решениями.
  • Если кто-то подписал соглашение, нельзя игнорировать это и преуменьшать содержание, сроки и проекты, которые были указаны, резюмировал он.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев не может требовать от Варшавы передачи истребителей МиГ-29, пока не выполнит свою часть сделки по беспилотникам, об этом в эфире Wirtualna Polska News заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.
"Украинцы не должны требовать передачи МиГов, если они не выполнили свой контракт. Это бросает на них тень", — сказал он.
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При этом эксперт отметил, что Польша не нуждается в беспилотных технологиях, которые обещала передать Украина, потому что Варшава и так обладает более продвинутыми решениями.
"Если кто-то подписал соглашение, нельзя игнорировать это и преуменьшать содержание, сроки и проекты, которые были указаны", — заключил Крашевский.
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Ранее министр национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов. По последним данным, в польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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