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"Снова проиграла": в Польше пришли в ярость из-за поездки Зеленского - РИА Новости, 19.06.2026
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04:03 19.06.2026
"Снова проиграла": в Польше пришли в ярость из-за поездки Зеленского

Экс-премьер Моравецкий: Польша проиграла, одобрив визит Зеленского в Гданьск

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша дала согласие на визит Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию по Украине.
  • Матеуш Моравецкий выразил недовольство по поводу текущей политики правительства Дональда Туска и заявил о несогласии с блокированием военной помощи Украине.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Польша в очередной раз уступила Киеву, дав согласие на визит Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию по Украине, заявил в интервью RMF24 экс-премьер министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.
"Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. <…> Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение", — пожаловался он, комментируя информацию о вероятном визите Зеленского в Гданьск.
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По словам политика, правительство партии "Право и справедливость" подготовило собственные планы по восстановлению Украины, но "все они были брошены в огонь" нынешним правительством Дональда Туска.
"Я не согласен с блокированием военной помощи. Я бы предпочел, чтобы украинские солдаты погибали в украинских танках, чем польские солдаты — в польских танках", — подчеркнул Моравецкий.
В Гданьске 25-26 июня пройдет крупная международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.
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В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
В прошлую субботу издание Rzeczpospolita писало, что президент Польши Кароль Навроцкий дал главе киевского режима срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики — ордена Белого Орла.
Зеленский также подвергся жесткой критике и других политиков в республике, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреПольшаУкраинаГданьскВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийДональд ТускЕвропарламентПраво и справедливостьВооруженные силы Украины
 
 
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