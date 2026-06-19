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В Киеве рассказали, как Трамп унизил Зеленского на саммите G7 - РИА Новости, 19.06.2026
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03:03 19.06.2026
В Киеве рассказали, как Трамп унизил Зеленского на саммите G7

Соскин: саммит G7 показал, что Трамп будет говорить с Путиным, а не с Зеленским

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин..
  • По его мнению, администрация США сейчас занята урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и соглашением с Ираном, поэтому Трамп не будет активно заниматься вопросами Украины.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины, такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"По Трампу что мы можем теперь понимать: Трамп от (Владимира. — Прим. ред.) Путина не отойдет", — сказал он.
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При этом политолог отметил, что все попытки Зеленского воздействовать на американского лидера провалились, потому что администрация США сейчас занята урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и соглашением с Ираном.
"Трамп вообще не будет Украиной заниматься. Плюс он старается сейчас держать хорошие отношения с Путиным", — отметил Соскин.
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В среду издание Schweiz Heute писало, что американский президент проигнорировал главу киевского режима на саммите G7. В статье указывалось, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся: Трамп даже не поприветствовал Зеленского.
Как отметил автор, таким поведением Трамп фактически дал понять, что Украина не может больше рассчитывать на поддержку США.
Саммит "Большой Семерки" прошел 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.
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