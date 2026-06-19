Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин..
- По его мнению, администрация США сейчас занята урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и соглашением с Ираном, поэтому Трамп не будет активно заниматься вопросами Украины.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе поддержки Украины, такое мнение выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"По Трампу что мы можем теперь понимать: Трамп от (Владимира. — Прим. ред.) Путина не отойдет", — сказал он.
При этом политолог отметил, что все попытки Зеленского воздействовать на американского лидера провалились, потому что администрация США сейчас занята урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и соглашением с Ираном.
В среду издание Schweiz Heute писало, что американский президент проигнорировал главу киевского режима на саммите G7. В статье указывалось, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся: Трамп даже не поприветствовал Зеленского.
Как отметил автор, таким поведением Трамп фактически дал понять, что Украина не может больше рассчитывать на поддержку США.
Саммит "Большой Семерки" прошел 15-17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией.