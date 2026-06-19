Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Украина использует западные державы для отмывания денег и что все, к чему Украина имеет отношение, коррумпировано.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Украина на протяжении длительного времени использует западные державы для отмывания денег.
"Все, к чему они прикладывают руки, коррумпировано", - сказала она в подкасте на YouTube.
Контакты с украинской стороной, как она считает, не приносят пользы другим политикам.
На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уже встретился с Владимиром Зеленским во Франции. Он добавил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, а тема Украины будет оставаться "в зеркале заднего вида".