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Украина использует Запад для отмывания денег, считает журналистка - РИА Новости, 19.06.2026
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02:46 19.06.2026
Украина использует Запад для отмывания денег, считает журналистка

Оуэнс: Украина использует Запад для отмывания денег

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Украина использует западные державы для отмывания денег и что все, к чему Украина имеет отношение, коррумпировано.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что Украина на протяжении длительного времени использует западные державы для отмывания денег.
"Все, к чему они прикладывают руки, коррумпировано", - сказала она в подкасте на YouTube.
Контакты с украинской стороной, как она считает, не приносят пользы другим политикам.
На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что уже встретился с Владимиром Зеленским во Франции. Он добавил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, а тема Украины будет оставаться "в зеркале заднего вида".
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