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Депутаты на Украине декларируют миллионы долларов в криптовалюте - РИА Новости, 19.06.2026
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01:10 19.06.2026
Депутаты на Украине декларируют миллионы долларов в криптовалюте

РИА Новости: депутаты на Украине декларируют миллионы долларов в криптовалюте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты на Украине декларируют наличие криптовалюты на миллионы долларов, согласно данным украинского аналитического ресурса Opendatabot.
  • Самый крупный биткоин-портфель задекларировал депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр — на сумму 100 BTC (6,3 миллиона долларов).
  • В 2025 году было подано на 16% больше деклараций с криптовалютой, чем в 2024 году — а именно 2861 декларация с криптовалютой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты на Украине сдают декларации, где сообщают о криптовалюте на миллионы долларов, которая находится в их собственности, следует из данных украинского аналитического ресурса Opendatabot, которые изучило РИА Новости.
Согласно открытым базам данных, среди декларантов биткоина самый крупный биткоин-портфель задекларировал депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр – на сумму 100 BTC (6,3 миллиона долларов). Кизляр также лидирует среди тех, кто задекларировал эфириум (ETH) – у него одна тысяча ETH на сумму почти 1,7 миллиона долларов.
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Второе место занимает председатель комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко с 80 BTC стоимостью 5,1 миллиона долларов.
На третьем месте по сумме задекларированных биткоинов находится представительница департамента благоустройства и инфраструктуры Днепропетровского городского совета Кристина Павлова с 20 BTC на сумму более 1,2 миллиона долларов. Она же занимает второе место по объему эфириума со 130 ETH, что эквивалентно 226,3 тысячи долларов.
На третьем месте среди декларантов эфириума – представительница Киевской городской прокуратуры Ирина Суховетрук со 100 ETH стоимостью около 174 тысячи долларов.
На Украине любят также стейблкоин USDT (криптовалюта, чья стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1). Самое большое их количество задекларировала председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош - 1,01 миллиона USDT. Второе место занимает депутат Одесского районного совета Павел Шандра с 719,1 тысячи USDT. Третьим стал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максим Киселев, который задекларировал 647 тысяч USDT.
Opendatabot сообщил, что в 2025 году было подано на 16% больше деклараций с криптовалютой, чем в 2024 году – а именно 2861 декларация с криптовалютой.
По данным ресурса, среди депутатов Верховной рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391. Что касается депутатов городского уровня, то они подали 198 деклараций о владении криптовалютой.
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