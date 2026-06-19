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ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия - РИА Новости, 19.06.2026
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ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия

ВС России за неделю семь ударов возмездия по объектам Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам ОПК Украины за неделю.
  • Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы, склады и другие военные объекты.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ОПК Украины.
"С 13 по 19 июня т.г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает Минобороны РФ.
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