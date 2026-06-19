ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России нанесла семь ударов возмездия по объектам ОПК Украины за неделю.
- Поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы, склады и другие военные объекты.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ОПК Украины.
В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отмечает Минобороны РФ.