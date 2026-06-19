Туск рассказал, почему страны ЕС не просят Россию о переговорах по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Европейского союза не хотят просить Россию о переговорах по Украине, так как боятся оказаться в изначально проигрышной позиции.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Страны Европейского союза не хотят просить Россию о переговорах по Украине, так как боятся проиграть, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.