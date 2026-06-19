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Туск рассказал, почему страны ЕС не просят Россию о переговорах по Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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18:17 19.06.2026 (обновлено: 18:44 19.06.2026)
Туск рассказал, почему страны ЕС не просят Россию о переговорах по Украине

Туск: ЕС боится проиграть России в переговорах по Украине

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 18 июня 2026
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Европейского союза не хотят просить Россию о переговорах по Украине, так как боятся оказаться в изначально проигрышной позиции.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Страны Европейского союза не хотят просить Россию о переговорах по Украине, так как боятся проиграть, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита Европейского союза.
"Никто за столом не пытается никого убедить в том, что стоит просить (Владимира - ред.) Путина о переговорах. Известно, что тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции", - сказал Туск.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
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