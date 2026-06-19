Туроператорам разрешили снова продавать туры на Ближний Восток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэкономразвития отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока.
- Ранее МИД России отменил рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока, сообщило министерство.
Ранее в пятницу МИД России заявил, что в связи с изменением обстановки отменяет рекомендации россиянам отказаться от поездок в страны Персидского залива.
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"Министерство экономического развития Российской Федерации на основании заявления МИД России от 19 июня 2026 года информирует об отмене ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в связи с изменением обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
Минэкономразвития РФ обращает внимание, что российским гражданам, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, рекомендуется проявлять бдительность и осторожность.
"Также внимательно следить за сообщениями Минэкономразвития России, МИД России и российских дипломатических представительств на случай появления за рубежом новых угроз в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
При этом российским туроператорам и турагентам при реализации турпродуктов в арабские страны Персидского залива обязательно рекомендуется информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания.
"Обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания", - подчеркнули там.
МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.