Туроператорам разрешили снова продавать туры на Ближний Восток

«

"Министерство экономического развития Российской Федерации на основании заявления МИД России от 19 июня 2026 года информирует об отмене ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в связи с изменением обстановки в регионе", - говорится в сообщении.