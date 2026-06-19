ЦБ не имеет информации о сделке по продаже JP Morgan акций Сбербанка

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центральный банк России не имеет информации о сделке по продаже JP Morgan акций Сбербанка, она прошла в иностранном контуре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Речь идет о сделках, которые совершены в иностранном контуре. У нас нет информации об этих сделках", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, давал ли ЦБ на это свое согласие.