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ЦБ не имеет информации о сделке по продаже JP Morgan акций Сбербанка - РИА Новости, 19.06.2026
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16:22 19.06.2026
ЦБ не имеет информации о сделке по продаже JP Morgan акций Сбербанка

Набиуллина: ЦБ не имеет информации о продаже JP Morgan акций Сбербанка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный банк России не имеет информации о сделке по продаже JP Morgan акций Сбербанка, так как она прошла в иностранном контуре.
  • Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центральный банк России не имеет информации о сделке по продаже JP Morgan акций Сбербанка, она прошла в иностранном контуре, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Речь идет о сделках, которые совершены в иностранном контуре. У нас нет информации об этих сделках", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, давал ли ЦБ на это свое согласие.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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