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ЦБ рассказал о росте российской экономики в первой половине 2026 года - РИА Новости, 19.06.2026
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14:32 19.06.2026
ЦБ рассказал о росте российской экономики в первой половине 2026 года

ЦБ: российская экономика в первой половине 2026 года растет умеренными темпами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экономика в первой половине 2026 года растет умеренными темпами.
  • В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса, инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская экономика в первой половине 2026 года в целом растет умеренными темпами, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами", - говорится в публикации.
В ЦБ также отметили, что в последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. "Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной", - добавили в регуляторе
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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