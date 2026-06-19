ЦБ рассказал о росте российской экономики в первой половине 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская экономика в первой половине 2026 года растет умеренными темпами.
- В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса, инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская экономика в первой половине 2026 года в целом растет умеренными темпами, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами", - говорится в публикации.
В ЦБ также отметили, что в последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. "Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной", - добавили в регуляторе