Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп считает, что Европа должна заплатить за оружие на сумму 350 миллиардов долларов, переданное США Украине при Джо Байдене.
- По словам Трампа, европейцы не возвращали Вашингтону деньги за поддержку Украины, поскольку с них этого никто не требовал раньше.
ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. Европе следовало бы заплатить за оружие на сумму 350 миллиардов долларов, которое США передали Украине при бывшем американском лидере Джо Байдене, считает действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
Трамп отметил, что США при Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов, а европейцы не возвращали Вашингтону эти деньги, поскольку с них этого никто не требовал раньше.
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
23 октября 2025, 01:08