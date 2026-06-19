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Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене - РИА Новости, 19.06.2026
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23:22 19.06.2026
Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене

Трамп: Европе следовало бы заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп считает, что Европа должна заплатить за оружие на сумму 350 миллиардов долларов, переданное США Украине при Джо Байдене.
  • По словам Трампа, европейцы не возвращали Вашингтону деньги за поддержку Украины, поскольку с них этого никто не требовал раньше.
ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. Европе следовало бы заплатить за оружие на сумму 350 миллиардов долларов, которое США передали Украине при бывшем американском лидере Джо Байдене, считает действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
"Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев", - сообщил он, выступая на базе Эндрюс.
Трамп отметил, что США при Байдене оказали Украине поддержку на 350 миллиардов долларов, а европейцы не возвращали Вашингтону эти деньги, поскольку с них этого никто не требовал раньше.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
23 октября 2025, 01:08
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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