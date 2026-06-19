Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 19.06.2026
Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном

Трамп надеется на заключение финального соглашения с Ираном через 60 дней

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп выразил надежду на заключение финального соглашения с Ираном через 60 дней после подписания меморандума.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта.
  • В течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы и урегулируют его отдельным соглашением.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение.
"Теперь у нас есть соглашение, которое было подписано вчера вечером, и есть 60 дней, чтобы заключить сделку... Думаю, все будет очень хорошо", – сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Иран назвал условие проведения переговоров с США
Вчера, 17:20
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала