Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп выразил надежду на заключение финального соглашения с Ираном через 60 дней после подписания меморандума.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта.
- В течение 60 дней стороны проведут переговоры по вопросу иранской ядерной программы и урегулируют его отдельным соглашением.
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение.
"Теперь у нас есть соглашение, которое было подписано вчера вечером, и есть 60 дней, чтобы заключить сделку... Думаю, все будет очень хорошо", – сказал американский лидер в ходе выступления на авиабазе Эндрюс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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