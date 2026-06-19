Трамп надеется, что не придется возобновлять военные действия против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта.
- Стороны договорились урегулировать вопрос иранской ядерной программы отдельным соглашением в течение 60 дней и обсудить снятие антииранских санкций.
ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что ему не придется возобновлять военные действия против Ирана.
"Иначе (если финальной сделки с Ираном достигнуто не будет - ред.), мы совершим то, что не принесет им радость, но я не думаю, что до этого дойдет", - сообщил он в ходе своего выступления на базе Эндрюс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном
Вчера, 23:01