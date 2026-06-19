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Трамп надеется, что не придется возобновлять военные действия против Ирана - РИА Новости, 19.06.2026
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22:55 19.06.2026 (обновлено: 23:04 19.06.2026)
Трамп надеется, что не придется возобновлять военные действия против Ирана

Трамп надеется, что ему не придется возобновлять военные действия против Ирана

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта.
  • Стороны договорились урегулировать вопрос иранской ядерной программы отдельным соглашением в течение 60 дней и обсудить снятие антииранских санкций.
ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что ему не придется возобновлять военные действия против Ирана.
"Иначе (если финальной сделки с Ираном достигнуто не будет - ред.), мы совершим то, что не принесет им радость, но я не думаю, что до этого дойдет", - сообщил он в ходе своего выступления на базе Эндрюс.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Трамп надеется на финальное соглашение с Ираном
Вчера, 23:01
 
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