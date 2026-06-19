США нужно следить, чтобы Нетаньяху оставался в здравом уме, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. США нужно следить, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставался в здравом уме, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что при этом считает свои отношения с израильским премьером хорошими.