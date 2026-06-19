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США нужно следить, чтобы Нетаньяху оставался в здравом уме, заявил Трамп - РИА Новости, 19.06.2026
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21:42 19.06.2026
США нужно следить, чтобы Нетаньяху оставался в здравом уме, заявил Трамп

Трамп: США нужно следить, чтобы премьер-министр Израиля оставался в здравом уме

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что США нужно следить за тем, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставался в здравом уме.
  • Он также сказал, что США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершались атаки на Ливан, так как прекращение огня в Ливане является одним из условий соглашения о прекращении конфликта между США и Ираном.
ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. США нужно следить, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оставался в здравом уме, заявил американский президент Дональд Трамп.
Ранее Трамп сказал, что США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершались атаки на Ливан. Прекращение огня в Ливане является одним из условий соглашения о прекращении конфликта, заключенного между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Трамп заявил, что США могут контролировать Израиль
Вчера, 21:28
"Нам нужно держать его в более-менее здравом уме", - заявил Трамп в интервью Axios, говоря о Нетаньяху.
Глава Белого дома добавил, что при этом считает свои отношения с израильским премьером хорошими.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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