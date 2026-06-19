Трамп заявил, что США могут контролировать Израиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершались атаки на Ливан.
ВАШИНГТОН, 19 июня - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершались атаки на Ливан.
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"Да, я смогу", - ответил Трамп.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.