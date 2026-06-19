Трамп допустил, что США проведут на Кубе операцию, схожую с венесуэльской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп допустил проведение в отношении Кубы операции, схожей с той, что была в Венесуэле.
- Оттуда Соединенные Штаты в январе силой вывезли президента Мадуро и его жену, обвинив их в наркотерроризме.
ВАШИНГТОН, 19 июня — РИА Новости. США могут провести в отношении Кубы операцию, схожую с той, что была в Венесуэле, заявил американский президент Дональд Трамп.
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"Это возможно", — сказал он в интервью Axios.
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С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности, якобы исходящей со стороны острова.
В конце мая Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа. Как писала газета The New York Times, Соединенные Штаты допускают его захват по венесуэльскому сценарию.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать военную агрессию против островного государства.
В январе США нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму. Сам Мадуро и его супруга вину отрицают.