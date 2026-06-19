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Трамп заявил, что разочаровался в Мелони из-за реакции Италии на Иран - РИА Новости, 19.06.2026
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20:42 19.06.2026
Трамп заявил, что разочаровался в Мелони из-за реакции Италии на Иран

Трамп заявил, что больше не нуждается в Мелони в качестве фаната

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что из-за реакции Италии на американские атаки против Ирана больше не нуждается в премьере Мелони в качестве фаната.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за реакции Италии на американские атаки против Ирана больше не нуждается в премьер-министре страны Джордже Мелони в качестве фаната.
"Она была большим фанатом. Но я не хочу ее в качестве фаната, потому что ее там не было - вместе с группой НАТО - в связи с проливом", - цитирует Трампа телеканал NBC.
Трамп ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "большой семерки" во Франции, и он сделал это из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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В миреСШАИталияИранДональд ТрампДжорджа МелониАнтонио ТаяниНАТОNBC
 
 
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