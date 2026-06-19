Трамп заявил, что разочаровался в Мелони из-за реакции Италии на Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что из-за реакции Италии на американские атаки против Ирана больше не нуждается в премьере Мелони в качестве фаната.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за реакции Италии на американские атаки против Ирана больше не нуждается в премьер-министре страны Джордже Мелони в качестве фаната.
Трамп ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "большой семерки" во Франции, и он сделал это из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что отменил визит в США из-за слов Трампа о Мелони.