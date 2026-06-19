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Трамп хочет обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил Ли Чжэ Мен - РИА Новости, 19.06.2026
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19:51 19.06.2026 (обновлено: 19:53 19.06.2026)
Трамп хочет обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил Ли Чжэ Мен

Ли Чжэ Мен: Трамп считает, что пришло время вопроса ядерной программы КНДР

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время снова обратить внимание на вопрос ядерной программы КНДР.
  • Ли Чжэ Мен указал на неработающие каналы связи с КНДР и предложил выдвинуть реалистичные предложения, которые может принять Пхеньян.
  • Ли Чжэ Мен выступил за постепенную денуклеаризацию КНДР, отметив, что вопрос не следует решать так, как решались аналогичные вопросы в других странах.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.
"Мы дольше всего обсуждали вопрос ядерной программы... (КНДР - ред.), и как его следует решать в дальнейшем... Президент Трамп заявил, что самое время снова обратить внимание на такой вопрос", - приводит издание Korea Times слова президента Республики Корея о беседе, которая состоялась между двумя лидерами на этой неделе.
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Когда Трамп спросил его, какие конкретно меры, по его мнению, следует принять, Ли Чжэ Мен указал на то, что почти все каналы связи с КНДР на данный момент не работают. Он предложил Вашингтону выдвинуть реалистичные предложения, которые может принять Пхеньян и которые будут учитывать взгляды американских военных и выступающих за более прагматичный подход экспертов в области безопасности.
Лидер Республики Корея указал Трампу на то, что вопрос ядерной программы КНДР не следует решать так, как решались аналогичные вопросы в других странах. Ли Чжэ Мен заявил, что выступил за постепенную денуклеаризацию.
КНДР развивает ядерную и ракетную программы, несмотря на международные санкции. Страна провела уже несколько ядерных испытаний и многочисленные запуски баллистических ракет.
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