Трамп хочет обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил Ли Чжэ Мен

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.

Лидер Республики Корея указал Трампу на то, что вопрос ядерной программы КНДР не следует решать так, как решались аналогичные вопросы в других странах. Ли Чжэ Мен заявил, что выступил за постепенную денуклеаризацию.