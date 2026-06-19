Трамп хочет обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил Ли Чжэ Мен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время снова обратить внимание на вопрос ядерной программы КНДР.
- Ли Чжэ Мен указал на неработающие каналы связи с КНДР и предложил выдвинуть реалистичные предложения, которые может принять Пхеньян.
- Ли Чжэ Мен выступил за постепенную денуклеаризацию КНДР, отметив, что вопрос не следует решать так, как решались аналогичные вопросы в других странах.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.
"Мы дольше всего обсуждали вопрос ядерной программы... (КНДР - ред.), и как его следует решать в дальнейшем... Президент Трамп заявил, что самое время снова обратить внимание на такой вопрос", - приводит издание Korea Times слова президента Республики Корея о беседе, которая состоялась между двумя лидерами на этой неделе.
Когда Трамп спросил его, какие конкретно меры, по его мнению, следует принять, Ли Чжэ Мен указал на то, что почти все каналы связи с КНДР на данный момент не работают. Он предложил Вашингтону выдвинуть реалистичные предложения, которые может принять Пхеньян и которые будут учитывать взгляды американских военных и выступающих за более прагматичный подход экспертов в области безопасности.
Лидер Республики Корея указал Трампу на то, что вопрос ядерной программы КНДР не следует решать так, как решались аналогичные вопросы в других странах. Ли Чжэ Мен заявил, что выступил за постепенную денуклеаризацию.
КНДР развивает ядерную и ракетную программы, несмотря на международные санкции. Страна провела уже несколько ядерных испытаний и многочисленные запуски баллистических ракет.