"За исключением их женщин": в США рассказали об отношении Трампа к Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп не является сторонником Украины, пишут журналисты The New York Times.
- Трамп назвал публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года «отличным телешоу».
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не является сторонником Украины, пишут журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Суон в книге о первых месяцах его второго президентского срока.
"Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе "Мисс Вселенная", — говорится в отрывках, опубликованных изданием.
Как сообщают авторы публикации, глава Белого дома также назвал публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года "отличным телешоу".
В среду издание Schweiz Heute писало, что американский президент проигнорировал главу киевского режима на саммите G7 во Франции. В статье указывалось, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся: Трамп даже не поприветствовал Зеленского.
Как отметил автор, таким поведением Трамп фактически дал понять, что Украина не может больше рассчитывать на поддержку США.