"За исключением их женщин": в США рассказали об отношении Трампа к Украине

NYT: Трамп заявлял, что не является поклонником Украины, за исключением женщин

© AP Photo / Christian Hartmann Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции © AP Photo / Christian Hartmann Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции