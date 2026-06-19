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"За исключением их женщин": в США рассказали об отношении Трампа к Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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19:35 19.06.2026
"За исключением их женщин": в США рассказали об отношении Трампа к Украине

NYT: Трамп заявлял, что не является поклонником Украины, за исключением женщин

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп не является сторонником Украины, пишут журналисты The New York Times.
  • Трамп назвал публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года «отличным телешоу».
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не является сторонником Украины, пишут журналисты The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Суон в книге о первых месяцах его второго президентского срока.
"Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно побеждают на конкурсе "Мисс Вселенная", — говорится в отрывках, опубликованных изданием.
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Как сообщают авторы публикации, глава Белого дома также назвал публичную перепалку с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года "отличным телешоу".
В среду издание Schweiz Heute писало, что американский президент проигнорировал главу киевского режима на саммите G7 во Франции. В статье указывалось, что атмосфера на встрече по большей части была непринужденной, но контакт двоих из присутствующих не состоялся: Трамп даже не поприветствовал Зеленского.
Как отметил автор, таким поведением Трамп фактически дал понять, что Украина не может больше рассчитывать на поддержку США.
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