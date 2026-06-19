В Коннектикуте снесут особняк, в котором жили Трамп и его первая жена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Особняк в Гринвиче, где раньше жили Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем.
- На его месте планируют построить новый дом, открытый и закрытый теннисные корты, открытый бассейн и вспомогательные здания.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Особняк в городе Гринвич, штат Коннектикут, в котором раньше жили президент США Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем для перепланировки территории, сообщает издание Page Six.
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"Особняк в Гринвиче, который президент Трамп делил с Иваной Трамп, планируется снести бульдозерами", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание со ссылкой на документы, предоставленные комиссии по планированию и зонированию города Гринвич, новый владелец планирует построить открытый и закрытый теннисные корты, открытый бассейн, несколько вспомогательных зданий и новый главный дом. Проект нового дома разрабатывает архитектурное бюро Robert AM Stern Architects, спроектировавшее ранее Президентский центр Джорджа Буша-младшего в Далласе в 2009 году.
По данным Page Six, Ивана Трамп сохранила особняк после развода в 1992 году. Дом был продан новому владельцу в 2024 году спустя два года после смерти бывшей супруги президента США за 31,5 миллиона долларов.