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В Коннектикуте снесут особняк, в котором жили Трамп и его первая жена - РИА Новости, 19.06.2026
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17:59 19.06.2026 (обновлено: 18:46 19.06.2026)
В Коннектикуте снесут особняк, в котором жили Трамп и его первая жена

Page Six: новый владелец снесет особняк американского президента в Коннектикуте

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Особняк в Гринвиче, где раньше жили Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем.
  • На его месте планируют построить новый дом, открытый и закрытый теннисные корты, открытый бассейн и вспомогательные здания.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Особняк в городе Гринвич, штат Коннектикут, в котором раньше жили президент США Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем для перепланировки территории, сообщает издание Page Six.
«
"Особняк в Гринвиче, который президент Трамп делил с Иваной Трамп, планируется снести бульдозерами", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание со ссылкой на документы, предоставленные комиссии по планированию и зонированию города Гринвич, новый владелец планирует построить открытый и закрытый теннисные корты, открытый бассейн, несколько вспомогательных зданий и новый главный дом. Проект нового дома разрабатывает архитектурное бюро Robert AM Stern Architects, спроектировавшее ранее Президентский центр Джорджа Буша-младшего в Далласе в 2009 году.
По данным Page Six, Ивана Трамп сохранила особняк после развода в 1992 году. Дом был продан новому владельцу в 2024 году спустя два года после смерти бывшей супруги президента США за 31,5 миллиона долларов.
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