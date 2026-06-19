США могут заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль не станет атаковать Ливан из-за уважения к нему.
- Он заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.
- Президент США подчеркнул, что ему удается поддерживать хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могут не дать Израилю атаковать Ливан, так как израильская сторона уважает его.
Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.
"В этом нет ничего удивительного. Они меня очень уважают и делают, как я говорю", - заявил американский лидер в интервью порталу Axios в ответ на вопрос о том, могут ли Штаты убедить Израиль прекратить атаки по Ливану.
Он также в очередной раз высказал мнение, что, если бы не он, Израиль бы "выпотрошили".
"Биби (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху хорошо сработался со мной. Он сам вам скажет, что мы (США - ред.) - те, у кого есть оружие, мы - те, у кого все под контролем", - сказал Трамп.
Говоря о своих отношениях с Нетаньяху, американский президент назвал их хорошими, но подчеркнул, что США приходится поддерживать израильского премьера в "немного адекватном" состоянии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.