Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции

США могут заставить Израиль воздержаться от ударов по Ливану, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль не станет атаковать Ливан из-за уважения к нему.

Он заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Президент США подчеркнул, что ему удается поддерживать хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могут не дать Израилю атаковать Ливан, так как израильская сторона уважает его.

Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе в Ливане

"В этом нет ничего удивительного. Они меня очень уважают и делают, как я говорю", - заявил американский лидер в интервью порталу Axios в ответ на вопрос о том, могут ли Штаты убедить Израиль прекратить атаки по Ливану.

Он также в очередной раз высказал мнение, что, если бы не он, Израиль бы "выпотрошили".

"Биби (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху хорошо сработался со мной. Он сам вам скажет, что мы ( США - ред.) - те, у кого есть оружие, мы - те, у кого все под контролем", - сказал Трамп.

Говоря о своих отношениях с Нетаньяху, американский президент назвал их хорошими, но подчеркнул, что США приходится поддерживать израильского премьера в "немного адекватном" состоянии.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе