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СМИ: Трамп удивил помощников, подписав соглашение с Ираном в Версале - РИА Новости, 19.06.2026
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05:37 19.06.2026
СМИ: Трамп удивил помощников, подписав соглашение с Ираном в Версале

WSJ: Трамп удивил помощников, подписав соглашение с Ираном в Версале

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Ираном во время ужина в Версальском дворце.
  • Это решение удивило некоторых помощников Трампа, так как церемония подписания была запланирована на следующий день в Швейцарии.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивил некоторых помощников своим решением подписать соглашение с Ираном прямо во время ужина в Версальском дворце, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Церемония подписания была назначена на пятницу в Швейцарии, но Трамп подписал меморандум с Ираном на день раньше во время ужина в Версале.
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"Он (Трамп - ред.) неожиданно решил подписать соглашение с Ираном во время ужина в Версальском дворце под Парижем, удивив некоторых своих помощников, которые планировали отдельное мероприятие по подписанию в пятницу", – говорится в сообщении.
Ожидалось, что американскую делегацию представит на встрече в Швейцарии вице-президент Джей Ди Вэнс. В ночь на пятницу представитель Белого дома сообщил, что запланированный на конец рабочей недели вылет Вэнса не состоится.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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