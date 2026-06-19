"Получил по полной". Почему Трамп не смог победить Иран

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Масуд Пезешкиан и Дональд Трамп заключили меморандум о взаимопонимании, сразу вступивший в силу. Это первый американо-иранский документ, подписанный после исламской революции 1979 года. По мнению международного сообщества, достигнутое соглашение стало крупной победой Тегерана. Что к этому привело и какими будут последствия — в материале РИА Новости.

Все и сразу

Ожидалось, что церемония подписания пройдет в Женеве 19 июня. Однако МИД Ирана сообщил, что официальной встречи не будет. По данным издания Axios, стороны ускорили процедуру ради открытия Ормузского пролива. Переговоры в Женеве все равно состоятся — прилетят Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Но обсуждать они планируют не меморандум, а иранскую ядерную программу.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Вице-президент США Джей Ди Вэнс © AP Photo / Mark Schiefelbein Вице-президент США Джей Ди Вэнс

В подписанном президентами документе 14 пунктов. Прежде всего — о немедленном прекращении огня на всех фронтах, отмене морской блокады, возобновлении судоходства через Ормузский пролив, снятии нефтяных санкций с Ирана и выводе американских войск из районов вокруг исламской республики. Кроме того, соглашение закрепляет выделение Тегерану из частного инвестиционного фонда 300 миллиардов долларов на восстановление страны, разблокировку 24 миллиардов долларов иранских активов и 60-дневный переговорный период для выработки окончательного соглашения по ядерному досье. Также Иран пообещал не разрабатывать ядерное оружие.

"Все, чего мы стремились достичь военными действиями, с лихвой получили за счет переговоров. Даже и сравнивать нечего", — прокомментировал содержание меморандума Галибаф.

© AP Photo / Eraldo Peres Мохаммад-Багер Галибаф © AP Photo / Eraldo Peres Мохаммад-Багер Галибаф

Трамп, в свою очередь, предупредил: если власти Ирана нарушат соглашение, то американские войска возобновят военные действия — и разбомбят Иран "ко всем чертям". Также президент США подчеркнул, что оставляет за собой право отказаться выполнять условия меморандума, если ему "не понравится" ход его реализации. Правда, отметил, что у Ирана должны остаться баллистические ракеты, потому что они есть у других стран.

Одно расстройство

Примечательно, что представителям Демократической партии в обеих палатах американского парламента содержание меморандума не понравилось. Члены комитетов палаты представителей конгресса США по иностранным делам, разведке и Вооруженным силам Грег Микс, Джим Хаймс и Адам Смит заявили, что ждут от Госдепа более подробной информации, передает Axios.

"Хотя мы приветствуем поворот администрации к дипломатии и решение прекратить эту войну по собственному выбору, конгрессу необходима более подробная информация", — написали конгрессмены в трехстраничном письме госсекретарю Марко Рубио.

© AP Photo / Allison Robbert Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в конгрессе © AP Photo / Allison Robbert Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в конгрессе

И потребовали предоставить любые связанные с меморандумом соглашения или механизмы реализации, а также детальную информацию о стратегии ведения переговоров и достижения будущего соглашения с Ираном. В Госдепе ответили, что и так регулярно обо всем рассказывают.

Трамп "сделал очень плохую работу по ведению переговоров", заявил журналистам лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. По его мнению, положение США стало хуже, чем до войны. Сенатор Марк Уорнер подчеркнул, что этот меморандум нельзя преподнести как победу Вашингтона, а его коллега Ричард Блюменталь назвал сделку "безоговорочной капитуляцией Соединенных Штатов".

"Эти глупцы, которые считают, что я недостаточно жестко действовал в отношении Ирана, в то время как фондовый рынок только что достиг рекордного максимума, а цены на нефть стремительно падают, — либо завистники, либо плохие люди, либо просто идиоты. Сделаем Америку снова великой!" — отреагировал на критику Трамп.

© AP Photo Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость" © AP Photo Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость"

По данным The Jerusalem Post, израильские власти тоже остались недовольны содержанием меморандума. Два источника газеты сообщили, что представители ЦАХАЛ оповестили правительство и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что продолжение экономической блокады могло привести Иран к поражению.

В то же время Израиль пытается отстоять право на оккупацию части Ливана, несмотря на достигнутое между США и Ираном соглашение о прекращении боевых действий. "Если "Хезболла" нападет на Израиль, у Израиля будет полная возможность нанести ответный удар", — передает телеканал NBC позицию еврейского государства.

Однако The Wall Street Journal отмечает: Трампу надоели разговоры с Нетаньяху, который регулярно звонит и объясняет, что еще нужно взорвать на Ближнем Востоке, как и когда это надо сделать. Во время одного из таких разговоров американский лидер потребовал от собеседника прекратить уничтожать здания в Ливане.

© AP Photo / Nathan Howard Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo / Nathan Howard Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Хозяин слова

Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева полагает, что на данный момент главный проигравший — Израиль.

"При соблюдении условий меморандума это явно не победа Соединенных Штатов и поражение Израиля. Вашингтон пошел на соглашение без учета интересов ближневосточного партнера. Будет ли договор, станут ли США его соблюдать, сказать сложно, поскольку его может не ратифицировать конгресс. Плюс сам Трамп способен выйти из любой сделки, которая не вписывается в его картину мира, как мы видели раньше. Нетипично для администрации Трампа то, что финальное соглашение должна одобрить ООН — даже не Совет мира. То есть, скорее всего, администрация понимает риски и хочет убедить Иран в готовности соблюдать договор, хотя внутри Соединенных Штатов могут быть возражения. Ситуация шаткая, но морально Иран победил", — уверена Царегородцева.

© AP Photo / Francisco Seco Женщина с иранским флагом в Тегеране © AP Photo / Francisco Seco Женщина с иранским флагом в Тегеране

По ее мнению, к этому привели несколько обстоятельств — в частности, война непопулярна в США, а блокировка Ормузского пролива бьет по мировой экономике. В конечном итоге команда Трампа испугалась за исход скорых парламентских выборов и решила минимизировать внутриполитические риски.

В свою очередь, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк считает, что очевидный для многих перевес в сторону интересов Ирана — одна из главных уязвимостей подписанного меморандума. Другая проблема соглашения в том, что речь все еще идет только о намерениях, а не об обязательствах.

© AP Photo / Asghar Besharati Танкеры в Ормузском проливе © AP Photo / Asghar Besharati Танкеры в Ормузском проливе

"Также нельзя забывать, что ранее Трамп лично вывел США из договоренностей, заключенных с Ираном при Бараке Обаме, утвержденных конгрессом и ООН. Он до сих пор вспоминает об этом как об одном из своих достижений. Поэтому в данном случае единственная гарантия безопасности — честное слово Трампа. При этом, учитывая большой перекос в сторону Тегерана, Белый дом может в любой момент передумать и вновь начать бомбежки", — поясняет эксперт.