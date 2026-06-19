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В Москве начнут тестировать пополнение "Тройки" с помощью цифрового рубля - РИА Новости, 19.06.2026
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10:08 19.06.2026
В Москве начнут тестировать пополнение "Тройки" с помощью цифрового рубля

Ликсутов: тестирование пополнения «Тройки» онлайн начнется летом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКарта "Тройка"
Карта Тройка - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Карта "Тройка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2026 года в Москве начнется тестирование пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью цифрового рубля.
  • Тестирование пройдет в приложении «Метро Москвы» совместно с Центральным Банком и ВТБ.
  • По словам Ликсутова, операции с цифровым рублем надежно защищены, и он позволит покупать билеты без ввода реквизитов банковской карты.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тестирование пополнения "Тройки" с помощью цифрового рубля онлайн начнется в Москве летом, после этого пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять транспортную карту "Тройка" новым способом, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Заммэра рассказал, что летом 2026 года начнется тестирование покупки абонементов и пополнения "Кошелька" "Тройки" в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля.
"Совместно с Центральным Банком и ВТБ готовимся к запуску нового платежного решения в приложении "Метро Москвы". После успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту с помощью цифрового рубля. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы одними из первых внедряем лучшие российские платежные инструменты в городском транспорте", - отметил Ликсутов.
Он подчеркнул, что операции с цифровым рублем надежно защищены, и третья форма национальной валюты позволит покупать билеты без ввода реквизитов банковской карты.
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