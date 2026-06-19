В Москве начнут тестировать пополнение "Тройки" с помощью цифрового рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом 2026 года в Москве начнется тестирование пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью цифрового рубля.

Тестирование пройдет в приложении «Метро Москвы» совместно с Центральным Банком и ВТБ.

По словам Ликсутова, операции с цифровым рублем надежно защищены, и он позволит покупать билеты без ввода реквизитов банковской карты.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тестирование пополнения "Тройки" с помощью цифрового рубля онлайн начнется в Москве летом, после этого пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять транспортную карту "Тройка" новым способом, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра рассказал, что летом 2026 года начнется тестирование покупки абонементов и пополнения "Кошелька" "Тройки" в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля.

"Совместно с Центральным Банком и ВТБ готовимся к запуску нового платежного решения в приложении "Метро Москвы". После успешного тестирования пассажиры смогут удобно и безопасно пополнять транспортную карту с помощью цифрового рубля. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы одними из первых внедряем лучшие российские платежные инструменты в городском транспорте", - отметил Ликсутов