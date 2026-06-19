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Жителя Родинского заставили нести тело украинского боевика - РИА Новости, 19.06.2026
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Жителя Родинского заставили нести тело украинского боевика

РИА Новости: жителя Родинского заставили нести тело украинского военного

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Пащенко, беженец, рассказал РИА Новости о своем опыте взаимодействия с бойцами спецподразделения Национальной гвардии Украины «Омега».
  • Бойцы «Омеги» заставили Романа Пащенко выносить тело погибшего украинского солдата из пятиэтажного здания.
  • Друг Романа находился в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, поэтому Пащенко сам вызвался пойти на эвакуацию тела военнослужащего.
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Беженец из Родинского Роман Пащенко рассказал РИА Новости, как бойцы спецподразделения Национальной гвардии Украины "Омега" заставили его выносить тело погибшего украинского солдата из пятиэтажного здания.
По его словам, после допроса с пристрастием в подвал предприятия, где он раньше работал, пришла группа из 30 бойцов "Омеги", которая пыталась закрепиться в пятиэтажном здании недалеко от укрытия, где находились двое гражданских мужчин.
"Сказали: "Вы - ждуны (так украинские военные презрительно называют местных жителей, ожидающих прихода российских войск - ред.), значит, ждете их, будете работать на нас". Потом добавили: "Один остается с нами в заложниках, а второй сейчас пойдет на пятиэтажку, в общежитие, помогать выносить "двухсотого" (убитого - ред.). Если он рыпнется, этого пристрелим", - рассказал беженец.
Он отметил, что его друг Алексей находился в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, поэтому Роман вызвался пойти на эвакуацию тела военнослужащего.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
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