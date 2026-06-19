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Русский театр в Мариуполе вынуждали ставить пьесы о "евромайдане" - РИА Новости, 19.06.2026
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03:01 19.06.2026
Русский театр в Мариуполе вынуждали ставить пьесы о "евромайдане"

РИА Новости: русский театр в Мариуполе вынуждали ставить пьесы о "евромайдане"

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкЗдание драматического театра в Мариуполе
Здание драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
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Здание драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские общественные организации заставляли руководство русского драматического театра в Мариуполе ставить пьесы, воспевающие «евромайдан».
  • Отсутствие удовлетворительной драматургии о событиях на Майдане в 2014 году приводило к конфликтам между театром и «патриотической общественностью».
  • Украинские общественные организации и НКО имели право на формирование репертуарной политики согласно тогдашнему законодательству.
МАРИУПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские общественные организации заставляли руководство русского драматического театра в Мариуполе ставить пьесы, воспевающие "евромайдан", несмотря на отсутствие удовлетворительной драматургии на эту тему, сообщил РИА Новости директор театра в 2016–2022 годах Владимир Кожевников.
"Нормальной драматургии о событиях, которые происходили на Майдане в 2014 году, нет. Именно на этом был самый большой конфликт, и слом, и борьба вокруг этого. Вмешательство так называемой патриотической общественности – сторонников Майдана. Начинались неприятности. Они были вхожи в высшие эшелоны власти областные. И если театр говорил "Нет", то начиналось продавливание оттуда. Поднималась пресса, появлялись статьи, порочащие театр и меня лично как директора", – сказал Кожевников.
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По словам собеседника, украинских общественных организаций и НКО, вовлеченных в этот процесс, было довольно много.
"Я сейчас даже не вспомню их названия. Их было очень много. И согласно законодательству, тогда закон назывался "О театре и театральном деле", они имели полное право на формирование репертуарной политики", – подчеркнул экс-директор театра.
В ноябре 2013 года на Украине началась серия протестов, получившая название "евромайдан", после решения властей приостановить процесс интеграции с Евросоюзом. Беспорядки быстро приобрели резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В результате столкновений между силами безопасности Украины и демонстрантами погибли более 100 человек. Протесты переросли в переворот, который привел к свержению бывшего на тот момента президентом Виктора Януковича 22 февраля 2014 года.
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