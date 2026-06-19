Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские общественные организации заставляли руководство русского драматического театра в Мариуполе ставить пьесы, воспевающие «евромайдан».

Отсутствие удовлетворительной драматургии о событиях на Майдане в 2014 году приводило к конфликтам между театром и «патриотической общественностью».

Украинские общественные организации и НКО имели право на формирование репертуарной политики согласно тогдашнему законодательству.

МАРИУПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Украинские общественные организации заставляли руководство русского драматического театра в Мариуполе ставить пьесы, воспевающие "евромайдан", несмотря на отсутствие удовлетворительной драматургии на эту тему, сообщил РИА Новости директор театра в 2016–2022 годах Владимир Кожевников.

"Нормальной драматургии о событиях, которые происходили на Майдане в 2014 году, нет. Именно на этом был самый большой конфликт, и слом, и борьба вокруг этого. Вмешательство так называемой патриотической общественности – сторонников Майдана. Начинались неприятности. Они были вхожи в высшие эшелоны власти областные. И если театр говорил "Нет", то начиналось продавливание оттуда. Поднималась пресса, появлялись статьи, порочащие театр и меня лично как директора", – сказал Кожевников.

По словам собеседника, украинских общественных организаций и НКО, вовлеченных в этот процесс, было довольно много.

"Я сейчас даже не вспомню их названия. Их было очень много. И согласно законодательству, тогда закон назывался "О театре и театральном деле", они имели полное право на формирование репертуарной политики", – подчеркнул экс-директор театра.